ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi: 'Uzaydan geliyor'

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu yazılı açıklama yaparak belirtti. Tehdidin "uzaydan geldiğini" ifade eden Turner, ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 10:53
ABD'de ulusal güvenlik alarmı verildi: 'Uzaydan geliyor'
Abone Ol google-news

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, "ABD'nin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi" ile karşı karşıya olduğunu ve detayını vermediği konuyla ilgili olarak Başkan Joe Biden'ın tüm bilgi ve belgeleri Kongre ile paylaşması gerektiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve tehdidin uzay ile ilgili olduğunu belirtti ancak ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Göz Atın
Ürdün’de ABD üssüne İHA saldırı: Üç ölü, 25 yaralı

Ürdün’de ABD üssüne İHA saldırı: Üç ölü, 25 yaralı
Husiler duyurdu: 'ABD savaş gemisini vurduk'

Husiler duyurdu: 'ABD savaş gemisini vurduk'

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir" ifadesini kullandı.

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı.

DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

Açıklamasında, söz konusu tehdidin ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi.

Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini, bu görüşmede ilgili konuları ele alacaklarını, ancak Turner'ın kamuoyuna bu şekilde önden bir açıklama yapmasının kendisi için "sürpriz" olduğunu ifade etti.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde ise konunun Rusya ile ilgili bir istihbarat olabileceği iddia edildi.


ABD haberleri ABD Temsilciler Meclisi haberleri Güvenlik haberleri uzay haberleri tehdit haberleri

İlgili Haberler

ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı

ABD'den Türk şirkete yaptırım kararı
FBI şefinden sürpriz İsrail ziyareti

FBI şefinden sürpriz İsrail ziyareti
Veba geri geldi: İnsana bulaştı

Veba geri geldi: İnsana bulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...

Erzincan İliç'teki altın madeninde facia! 'Sızma' iddiası korkuttu: Dokuz işçiden haber alınamıyor...
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi

Manisa Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’dan çarpıcı iddia: Suriyelilere Hazine arazisi
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!

Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü: Çok sayıda yaralı var!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?