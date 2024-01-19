NATO, Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikatı gerçekleştirecek

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:11

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:11

NATO'nun "yakın düzeyde" bir düşmanla çatışma çıkması halinde, ABD birliklerinin Rusya sınırındaki ve NATO'nun doğu kanadındaki Avrupalı müttefiklerine nasıl destek vereceğine yönelik tatbikat yapılacak.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, NATO'nun üst düzey komutanı Chris Cavoli dün yaptığı açıklamada, Mayıs ayına kadar sürecek olan Steadfast Defender 2024 tatbikatlarına yaklaşık 90 bin askerin katılacağını söyledi.

NATO, uçak gemilerinden destroyerlere kadar 50'den fazla geminin yanısıra 80'den fazla savaş uçağı, helikopter ve insansız hava aracı ile 133 tank ve 533 piyade savaş aracı dahil en az 1100 savaş aracının tatbikata katılacağını açıkladı.

Cavoli tatbikatın, NATO'nun bölgesel planlarının uygulanmasına yönelik bir prova niteliğinde olacağını ve NATO'nun yıllardır hazırladığı ilk savunma planları olduğunu söyledi. Cavoli Rus saldırısına nasıl karşılık verileceğini detaylı olarak anlattı.

NATO'nun benzer büyüklükteki son tatbikatları soğuk savaş döneminde 1988'de 125,000 katılımcıyla gerçekleştirilen Reforger ve 2018'de 50,000 katılımcıyla gerçekleştirilen Trident Juncture tatbikatlarıydı.