NATO, Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderiyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderme konusunda ittifak üyelerinin anlaştığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:59
NATO, Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderiyor
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NATO, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye desteğini yineledi.

NATO, Türkiye'ye geçici barınma tesisleri gönderme konusunda anlaştığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO, müttefikimiz Türkiye ile güçlü bir dayanışma içindedir ve bu tesisler hayatların kurtarılmasına yardımcı olacaktır" dedi.

İnsani yardımlar için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Stoltenberg, "NATO müttefikleri ve ortakları yardım çabalarına önemli destek sağlıyor ve yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, tesislerin ısıtma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları gibi bir dizi olanakla donatıldığı belirtildi.


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