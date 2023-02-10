'Şov yapma İngiliz uşağı' diyenlere tokat gibi yanıt: İmamoğlu'nun 1999 depreminden sonra çekilen videosu ortaya çıktı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 20:51

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 22:48

Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde bulunan İİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na saldırmıştı. AKP’li Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na “Şov yapma, İngiliz uşağı defol” diye seslenmişti.

Reyhanlıoğlu daha sonra kendisini, "İmamoğlu bir grup insanla enkaz bölgesine geldi. Ben yakınlarımın enkazdan çıkarılmasını bekliyordum. O bölgeden olmayan, yanlarında getirdikleri kişiye hemen mikrofon uzattılar, o şahıs burada devlet yok çalışma yok diye her zaman yaptıkları gibi yalan söyleme başladı" sözleriyle savunmuştu.

"HUKUKİ HAKLARIMI ARAYACAĞIM"

İmamoğlu, dün yaptığı açıklamada ise Reyhanlıoğlu hakkında "Saçma sapan bir durum. Ben döndüm sadece 'normal değilsin abla lütfen bizi rahat bırak' dedim. Hukuki haklarımı arayacağım" demişti.

İMAMOĞLU'NUN 24 YIL ÖNCEKİ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Reyhanlıoğlu'nun provokasyon girişimi gündemdeki sıcaklığını korurken, ortaya 'Arşiv unutmaz' dedirten görüntüler çıktı.

"Şov yapma" sözlerinin peşinden saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun, 1999 depreminde henüz 29 yaşındayken afet bölgesi İzmit’e gittiği görüntüler ortaya çıktı.