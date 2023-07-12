NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı

NATO devlet ve hükümet başkanları, Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısına katıldı.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:50
NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı
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Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında Ukrayna-NATO Komisyonu’nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya NATO liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de katıldı.

Toplantının yapıldığı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kısa süreli sohbet etti.

"UKRAYNA'YI NATO'YA YAKLAŞTIRACAK KARARLAR ALDIK"

Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu gerçekten tarihi bir an. Müttefikler ve Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin ortak vizyonumuzu görüşmek üzere eşit bir şekilde yan yana oturuyor” dedi.

NATO’nun özgürlük ve egemenlik için verdiği cesur mücadelede Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Stoltenberg, “Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasına ve Rus saldırganlığına karşı koymasına yardım etmek için desteğimizi sürdürmeli ve arttırmalıyız” şeklinde konuştu.

Zirvede Ukrayna'nın ittifaka üyeliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydeden Stoltenberg, “Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık. Bugün eşit olarak toplandık. Müttefik olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.


NATO Ukrayna Joe Biden

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