Vilnius'ta dikkat çeken Zelenski fotoğrafı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:35

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı.

Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenski'nin yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.

Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenski'nin ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.

