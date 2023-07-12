Vilnius'ta dikkat çeken Zelenski fotoğrafı

NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam verilen yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:35
Vilnius'ta dikkat çeken Zelenski fotoğrafı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam düzenlenen yemeğe eşi Olena Zelenska ile birlikte katıldı.

Yemek programında toplu fotoğraf çekimi öncesinde Zelenski'nin yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.

Fotoğrafta liderlerin kendi aralarında sohbet ettiği, Zelenski'nin ise tek başına kaldığı ve sıkıntılı bir yüz ifadesi ile etrafa baktığı görülüyor.


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