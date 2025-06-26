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NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntüler: Kraliçe, Trump’ı taklit mi etti?

NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntüler: Kraliçe, Trump’ı taklit mi etti?

26.06.2025 10:49:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
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NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntüler: Kraliçe, Trump’ı taklit mi etti?

Hollanda Kraliçesi Máxima’nın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yüz ifadesini canlı yayında taklit ettiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. NATO Zirvesi sırasında kaydedilen görüntüler, diplomatik bir ziyaretten çok viral bir sahneye dönüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hollanda ziyareti sırasında Kraliçe Máxima ile yaşadığı anlar, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. 

NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’ya gelen Trump, Lahey’deki Huis ten Bosch Sarayı’nda Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında basın mensuplarının kayda aldığı görüntülerde, Trump’ın kameralara doğru dönerken yaptığı meşhur yüz ifadesinin hemen ardından Kraliçe Máxima’nın benzer bir ifadeyle kameraya yönelmesi dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı yorumcular Kraliçe Máxima’nın Trump’ın mimiklerini bilinçli olarak taklit ettiğini öne sürerken, diğerleri bu benzerliğin tamamen tesadüf olabileceğini savundu. Twitter ve TikTok gibi platformlarda videonun “slow motion” analizleri bile yapıldı.

KRAL’DAN DOSTANE KARŞILAMA

Görüntülerde Kral Willem-Alexander’ın Trump’a hitaben, “Umarım iyi uyumuşsunuzdur!” dediği duyulurken, Trump’ın cevabı kameralar nedeniyle yarıda kesiliyor: “Harikaydı, ev… [anlaşılmaz]”.

Ardından Trump kameraya dönerek gülümsüyor ve hemen sonrasında Kraliçe Máxima’nın benzer bir yüz ifadesiyle kameraya yönelmesi videoya damga vuruyor.

İlgili Konular: #NATO #Donald Trump