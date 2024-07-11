NATO zirvesi: Ukrayna'ya 40 milyar dolardan fazla askeri yardım sözü

Yayınlanma: 11.07.2024 - 11:03

Güncelleme: 11.07.2024 - 11:03

Washington'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Zirvede 32 üye ülke Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olması için "geri dönülemez bir yola girildiği" üzerinde uzlaşılırken, üyelik için bir tarih belirlenmedi.

Birlik aynı zamanda Ukrayna'ya gelecek yıl için, ilk kez Amerikan F-16 savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 43,3 milyar dolarlık askeri yardım sözü verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Ukrayna'ya desteğimiz bir hayırseverlik işi değil - bunu kendi güvenliğimiz için yapıyoruz" dedi.

Zirvenin sonuç bildirgesinde ayrıca gelecek yılki zirvenin Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde, bir sonrakininse Türkiye'de yapacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve yarın sona erecek.

"EN BÜYÜK TEHDİT RUSYA"

Rusya'nın Şubat 2022'de başlayan Ukrayna işgali, NATO Zirvesi'nin birinci gündem maddesi.

Tüm üye ülkelerin kabul ettiği zirve sonuç bildirgesinde, Rusya'nın birliğin güvenliğine "en büyük ve doğrudan tehdit" olduğu vurgulandı.

4 Nisan 1949'da aralarında ABD, İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke tarafından kurulan NATO'nun kuruluş hedefi, Rusya'nın da aralarında olduğu bir grup eski komünist cumhuriyetin oluşturduğu Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da genişlemesini engellemek amacıyla bir blok oluşturmaktı.

Birliğin 75. yıl zirvesinde de Rusya yine en büyük tehdit olarak yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan yapımı F-16 savaş uçaklarının Danimarka ve Hollanda'dan Ukrayna'ya sevkiyat sürecinin başladığını ve uçakların "bu yaz kullanımda olacağını" açıkladı.

Ukrayna savaşın başından bu yana gelişmiş savaş uçakları talep ediyordu. F-16'lar Kiev'in bu talebine verilen ilk olumlu yanıt olacak.

Bunun yanında Ukrayna'ya hava savunma sistemleri de gönderilecek.

Üye ülkeler ayrıca Ukrayna ordusunun eğitimi ve askeri yardımların koordinasyonu için özel bir birlik kurulmasında da uzlaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirvenin davetlileri arasındaydı.

Getty Images Zelenskiy Ağustos 2023'te Danimarka'ya yaptığı ziyarette F-16'ları incelemişti

ÜYELİK İÇİN TARİH YOK

Zirvede Ukrayna'nın son aylarda "gerekli demokratik, ekonomik ve güvenlik reformları konusunda somut adımlar attığı" vurgulandı ancak resmi üyelik davetinin sadece "gerekli koşullar sağlandığında" gönderilebileceği belirtildi.

Sonuç bildirgesinde "Ukrayna bu hayati adımları atarken, ülkeyi NATO üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik entegrasyonu için girdiği geri döndürülemez yolda destekleyeceğiz" ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zirvede, İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer da dahil olmak üzere birçok dünya lideri ile görüştü.

Starmer Zelenski'ye İngiltere'deki hükümet değişikliğine rağmen Ukrayna'ya destekte bir değişim yaşanmayacağı sözü verdi.

Getty Images Zirveye davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere'nin yeni başbakanı Keir Starmer ile de bir araya geldi

RUSYA'DAN F-16'LARA TEPKi

Ukrayna'ya Amerikan F-16 savaş uçaklarının gönderildiği açıklamasına beklendiği gibi Rusya'dan sert bir tepki geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Tass haber ajansına yaptığı açıklamada "Bu Washington'ın savaş çetesinin başını çektiğinin kanıtı" dedi.