Senato'da 'Aztek mitolojisi' krizi: 'Adak' ritüeli ülkeyi karıştırdı!

Yayınlanma: 25.04.2024 - 12:16

Güncelleme: 25.04.2024 - 12:16

Meksika'da iktidardaki Morena partisinin bir üyesi olan Senatör Adolfo Gomes tarafından organize edilen bir ritüelde, Aztek mitolojisinde yağmur tanrısı olarak bilinen "Tlaloc"a adak adamak üzere bir tavuk kesildi.

Video görüntülerinde, bir katılımcının davul sesleri eşliğinde tavuğun boğazını keserek kanını bir kapta topladığı görüldü.

Ritüele yönelik gelen tepkiler üzerine, Senato yöneticileri bu girişimle aralarına mesafe koyarak sorumluluğu Gomes'e yüklediler.

!?EXTRA EXTRA!? En el interior del @senadomexicano SACRIFICAN animales.



Qué excesos.



?? pic.twitter.com/6W0ef6D8Ou — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

Meksika Senatosu tarafından yapılan açıklamada, "olayı hiçbir şekilde onaylamadıkları ve sorumlu senatöre karşı gerekli disiplin işlemleri başlatacakları" kaydedildi.

Aztek mitolojisine dikkat çeken Gomes, eski gelenekleri gerekçe göstererek kendini mazur gösterdi.

Gomes, Meksika anayasasının ülkedeki "yerli halkların geleneklerine saygı gösterilmesinin" uygun olduğunu öngördüğünü vurguladı.

Hayvan koruma dernekleri ise başkent Meksiko'da hayvanların kurban edilmesi ve istismar edilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Anima Naturalis Mexico adlı hayvan koruma örgütü, Senatör Gomes'i mahkemeye vereceğini ve istifasını talep etmek üzere bugün Senato önünde bir gösteri düzenleyeceğini duyurdu.

"YAĞMUR TANRISI TLALOC"

Aztek mitolojisinde yağmur tanrısı olan Tlaloc, aynı zamanda dünyevi bereket ve su tanrısıydı, hayat ve rızık verici olarak tapınılırdı. Bu, onun adına düzenlenen birçok ritüel ve kurban nedeniyle ortaya çıkmıştır. Kötü niyetli olmasa da dolu, gök gürültüsü, şimşek ve hatta yağmur üzerindeki gücü nedeniyle kendisinden korkulurdu. Ayrıca mağaralar, pınarlar ve dağlarla, özellikle de ikamet ettiğine inanılan kutsal dağla ilişkilendirilmiştir. Cerro Tláloc, bu tanrıyı çevreleyen ritüellerin nasıl gerçekleştiğini anlamak açısından çok önemlidir. Takipçileri antik Meksika'daki en eski ve en evrensel takipçilerden biriydi.

Tlaloc'un pek çok farklı temsili ve ona sunulan pek çok farklı adak vardır. Tlaloc genellikle kelebek, jaguar ve yılan ikonografisiyle temsil edilir. Nahualar tarafından cempohualxochitl olarak bilinen Meksika kadife çiçeği Tagetes lucida, Tlaloc'un bir diğer önemli sembolüydü ve yerli dini törenlerde ritüel tütsü olarak yakılırdı.