NATO'dan Kosova'ya takviye: Ek kuvvet konuşlandırıyoruz

Yayınlanma: 31.05.2023 - 16:08

Güncelleme: 31.05.2023 - 16:09

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’in başkenti Oslo’da Müttefik Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuştu.

Jens Stoltenberg, Kosova'ya 700 asker daha konuşlandırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Stoltenberg, “NATO kuvvetleri KFOR, Kosova'daki tüm vatandaşlar için güvenli bir ortam sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Birleşmiş Milletler yetkilerimiz doğrultusunda tarafsız bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz. Batı Balkanlar için Operasyonel Yedek Kuvvetleri’nden 700 asker daha konuşlandırmaya karar verdik. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde konuşlandırılabilmeleri için ilave bir yedek kuvvet taburunu daha hazır hale getirdik. Bunlar, KFOR'un görevini yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu güç ve kabiliyetlere sahip olmasını sağlamak amacıyla atılan ihtiyatlı adımlardır” dedi.