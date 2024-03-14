NATO'dan müttefiklere sitem: Yeteri mühimmat sağlamıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefiklerin Ukrayna'ya sağladığı mühimmatın yeterli gelmediğini belirterek, daha fazlasını yapmaları çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 15:37
NATO'dan müttefiklere sitem: Yeteri mühimmat sağlamıyor
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO karargahında İttifak'ın 2023 faaliyet raporuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın cesaretinin değil mühimmatının azaldığını ifade eden Stoltenberg, "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya yeterli mühimmat sağlamıyor. Bunun savaş sahasına sonuçları her gün yansıyor" değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bu nedenle müttefiklerin, Ukrayna'ya daha fazla mühimmat sağlamak ve harekete geçmek için gerekli kararları alması acil bir ihtiyaçtır. Bu, benim tüm başkentlere mesajımdır."

Hem ABD hem Kanada hem de Avrupa'nın daha fazlasını yapmaları gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduklarını sağlayabilecek ekonomiye sahibiz. Bu, kararların alınması ve Ukrayna'ya desteğin önceliklendirilmesi konusu da siyasi irade meselesidir. Bu nedenle savunma sanayisine daha fazla yatırım yapılması yönünde kararlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ukrayna'nın en büyük zaferlerinden birinin Rusya'yı Karadeniz'de geri püskürtmek olduğunu belirten Stoltenberg, bunun Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'la yakından çalışarak elde edildiğini söyledi.

Stoltenberg, bu başarının Ukrayna ordusunun yeteneklerinin yanı sıra NATO müttefiklerinin sağladığı gelişmiş silahlar sayesinde olduğunun altını çizdi.

Rusya'da 15-17 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili soru üzerine Stoltenberg, özgür ve adil seçimlerin ancak rekabet ortamında, bağımsız basının varlığında mümkün olacağını belirterek, "Rusya'daki seçimler özgür ve adil olmayacak" görüşünü paylaştı.


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