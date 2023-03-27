NATO'dan Putin'in Belarus planına tepki

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:29

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 11:30

NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silahlar yerleştireceğini açıklamasına tepki gösterdi.

NATO, Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planının "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu ve Rusya'nın nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın nükleer söylemleri tehlikeli ve sorumsuzca" açıklamasında bulundu.

NATO sözcüsü, "NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda kendi duruşumuzu değiştirmemize yol açacak herhangi bir değişiklik görmedik" dedi.

Putin, Belarus planını ABD'nin Avrupa'ya silah konuşlandırmasına benzeterek Rusya'nın nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerini ihlal etmeyeceği konusunda ısrar etmişti.