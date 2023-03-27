NATO'dan Putin'in Belarus planına tepki

NATO, Rusya Devltet Başkanı Putin'in "Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planına" tepki gösterdi. NATO, Putin'in planına ilişkin "tehlikeli ve sorumsuzca" ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 11:29
NATO'dan Putin'in Belarus planına tepki
Abone Ol google-news

NATO, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus'a taktik nükleer silahlar yerleştireceğini açıklamasına tepki gösterdi.

NATO, Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme planının "tehlikeli ve sorumsuzca" olduğunu ve Rusya'nın nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerine yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, NATO sözcüsü Oana Lungescu, "Rusya'nın nükleer söylemleri tehlikeli ve sorumsuzca" açıklamasında bulundu.

NATO sözcüsü, "NATO tetikte ve durumu yakından izliyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda kendi duruşumuzu değiştirmemize yol açacak herhangi bir değişiklik görmedik" dedi. 

Putin, Belarus planını ABD'nin Avrupa'ya silah konuşlandırmasına benzeterek Rusya'nın nükleer silahların yayılmasını önleme taahhütlerini ihlal etmeyeceği konusunda ısrar etmişti.


NATO Rusya Belarus Nükleer

İlgili Haberler

Sırp lider Vucic, NATO'nun, Yugoslavya'yı bahaneler öne sürerek bombaladığını söyledi

Sırp lider Vucic, NATO'nun, Yugoslavya'yı bahaneler öne sürerek bombaladığını söyledi
Putin: 'Belarus’a nükleer silah yerleştireceğiz'

Putin: 'Belarus’a nükleer silah yerleştireceğiz'
Putin, 'Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmuyoruz'

Putin, 'Çin ile herhangi bir askeri ittifak oluşturmuyoruz'

En Çok Okunan Haberler