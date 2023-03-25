Sırp lider Vucic, NATO'nun, Yugoslavya'yı bahaneler öne sürerek bombaladığını söyledi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Yugoslavya'nın bombalanmasının yıldönümünde, NATO'nun o dönemde "egemen ve özgür bir ülkeye saldırdığını" vurgulayarak, "Askerimizi ve polisimizi öldürme hakkını nereden aldınız, size bu hakkı kim verdi?" diye konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 11:15
Sırp lider Vucic, NATO'nun, Yugoslavya'yı bahaneler öne sürerek bombaladığını söyledi
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Yugoslavya'nın bombalanmasının yıldönümünde yaptığı konuşmada NATO'ya çağrıda bulunarak, "bölge halkını öldürme hakkını kimin verdiğini" sordu.

Aleksandr Vucic, "(NATO'ya) Ülkemizin bir parçasını koparıp almanızın, çocukları ve sivilleri, askeri ve polisi öldürmenizin üzerinden 24 yıl geçti. Askerimizi ve polisimizi öldürme hakkını nereden aldınız, size bu hakkı kim verdi?" dedi.

NATO'nun "egemen ve özgür bir ülkeye saldırdığını" savunan Vucic, NATO temsilcilerinin bombardımanı "insani bir felaketten" kaçınma bahanesiyle gerekçelendirdiklerini söyledi.

Vucic, "Herhangi bir insani felaketi önlemediniz, başka bir devletin topraklarına bir santim, bir ayak parmağı bile basmayan özgür ve egemen bir ülkede isyancı grupları silahlandırdınız" diye konuştu.


yugoslavya Sırbistan NATO

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