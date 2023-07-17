AB'den Rusya'ya: Tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
AB: Rusya'nın BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.
Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.
AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık zammı böyle savundu...
- ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu
- Sosyal hayata ve esnafa ceza!
- İttifakta yeni formül
- Ölümcül kedi virüsü Kıbrıs'ı ele geçirdi
- Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
- Tahıl anlaşması askıya alındı
- Fen liseleri çöküşe geçti!
- 'Neyin satılacağını çok iyi biliriz!'
- Filenin Sultanları şampiyon!