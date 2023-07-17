AB'den Rusya'ya: Tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz

AB: Rusya'nın BM ve Türkiye'nin çabalarına rağmen tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 14:52
AB'den Rusya'ya: Tahıl anlaşmasını bitirmesini kınıyoruz
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi.

Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

AB'nin, dünyada zor durumda olanlar için gıda güvenliğini sağlamak üzere çalıştığını belirten von der Leyen, AB tarafından daha önce oluşturulan kara bağlantılarıyla gıda ürünlerinin Ukrayna'dan taşınmaya devam edeceğini kaydetti.


AB Rusya tahıl koridoru

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