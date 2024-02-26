NATO'nun 'Dynamic Manta 2024' tatbikatı başladı

NATO'nun su üstü ve deniz altı harbi konularında müttefik ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek ve eğitim seviyesini yükseltmek amacıyla düzenlediği "Dynamic Manta-2024 (DYMA 24)" tatbikatı bugün başladı.

AA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 08:30
NATO'nun 'Dynamic Manta 2024' tatbikatı başladı
Abone Ol google-news

NATO Müttefik Deniz Komutanlığından (MARCOM) yapılan yazılı açıklamaya göre, MARCOM'un organizasyonunda ve İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde bugün başlayan ve 8 Mart'a kadar sürecek tatbikata, NATO müttefikleri Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD katılıyor.

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası açıklarında icra edilecek tatbikat kapsamında, 9 ülkenin müttefik gemi, denizaltıları ve deniz karakol uçakları, ortak eğitimde bir araya gelecek.

Dynamic Manta 2024 tatbikatı, tüm katılımcı ülkelerin birlik ve unsurlarına, sürekli gelişmekte olan su altı ortamında denizaltı mürettebatının, yüzeyin altındaki her türlü tehdide yanıt vermesi konusunda birlikte çalışabilirlik ve yeterliliklerini artırmayı hedefliyor.

Akdeniz'deki en büyük ve en karmaşık denizaltı savunma harbi çalışması olarak tanımlanan tatbikata, Türk Deniz Kuvvetlerinden bu yıl Preveze sınıfı denizaltılardan TCG Anafartalar (S-356) ile Gabya sınıfı fırkateynlerden TCG Gediz (F-495) katılıyor.


NATO haberleri tatbikat haberleri

İlgili Haberler

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Bu sadece zaman meselesi

NATO'dan Ukrayna açıklaması: Bu sadece zaman meselesi
Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi

Çin merkezli siber güvenlik firmasının NATO'yu ve 10'u aşkın ülkeyi hedef aldığı iddia edildi
Trump NATO’ya karşı! Yoksa kazansa mı?!

Trump NATO’ya karşı! Yoksa kazansa mı?!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!

'Hileli sevkıyat'ın belgeleri: İş insanı Eraydın'a göre Hafter petrolünün arkasında Anar Alizade var!
Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş

Semih Kılıçsoy durdurulamıyor: Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı! İstanbulspor 0-2 Beşiktaş
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri

Astrolojiye göre en çalışkan burçlar ve özellikleri
Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji açıkladı: 25 Şubat 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?
Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’

Murat Sancak’tan flaş Adana Demirspor kararı: ‘Hakkınızı helal edin’
Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' suç örgütü çökertildi!
Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!

Hasan Can Kaya’yı şaşırtan ‘seks’ yanıtı!