Navalni'den hapishane açıklaması: 'Putin şarkısı dinletiyorlar'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:58

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:58

Tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalni, her sabah saat 5'te Putin destekçisi bir pop şarkıcısını dinlemeye zorlandığını açıkladı.

Kuzey Kutup Dairesi'ndeki bir hapishanede bulunan 47 yaşındaki Rus muhalif Navalni, "Shaman" adlı Putin yanlısı bir şarkıcı tarafından seslendirilen bir şarkı olan "I am Russian (Ben Rus'um)" şarkısının kendisine dinletildiğini duyurdu. Navalni ayrıca kendisine Rus milli marşının da dinletildiğini söyledi.

ÖNCE POP ŞARKISI, SONRA RUS MİLLİ MARŞI

Hapishanedeki duruma ilişkin açıklama yapan Navalni, şöyle konuştu:

"Şarkıcı Shaman ben hapisteyken ön plana çıktı, bu yüzden onu ne görebildim ne de müziğini dinleyebildim. Ama Putin'in baş şarkıcısı haline geldiğini biliyordum. Ve ana şarkısı da 'Ben Rus'um' idi. Tabii ki dinlemeyi merak ediyordum ama hapishanede nerede dinleyebilirdim ki? Sonra beni Yamal'a [Arktik hapishanesinin bulunduğu yer] getirdiler. Ve burada her gün sabah saat 5'te 'Kalk!' komutunu ve ardından Rus milli marşını duyuyoruz ve hemen ardından ülkenin en önemli ikinci şarkısı çalınıyor. Shaman'ın 'Ben Rus'um' şarkısı"

NÜKLEER BOMBA PATLATMA TAKLİDİ YAPMIŞTI

Gerçek adı Yaroslav Dronov olan Shaman, Vladimir Putin'in başkanlık seçimleri için kampanyasının bir parçası. Rus bayrağı renklerinde bir kol bandıyla siyah deri bir kıyafet giyerek seslendirdiği imza şarkısı "Ben Rus'um", Rusların nasıl "kırılamayacağını" ve "sonuna kadar gideceğini" ve babalarının kanını taşıdığını anlatıyor.

32 yaşındaki şarkıcı Kasım ayında devlet televizyonunda yayınlanan bir konserinde, sahte bir nükleer bavulun içindeki kırmızı düğmeye basarak nükleer bomba patlatma taklidi yaptığında tartışmalara yol açmıştı.