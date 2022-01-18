Nazarbayev, protestoların ardından ilk kez konuştu: 'Hiçbir yere gitmedim'

18 Ocak 2022 Salı, 15:19

Kazakistan'ın Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, akaryakıt zammına tepki olarak başlayıp şiddete dönüşen protesto gösterilerinin ve kendisinin ülkeyi terk ettiği iddialarının ardından ilk kez konuştu.



Olayların ardından yaptığı ilk açıklamada 2019 yılında devlet başkanlığı yetkilerini Tokayev'e devrettiğini ve o zamandan beri emekliye ayrıldığını belirten Nazarbayev, "Şu anda Kazakistan'ın başkentinde hak ettiğim istirahatte bulunuyorum. Hiçbir yere gitmedim" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Kendi görev süresinde yaptığı dönüşümlere verilen destek için vatandaşlarına teşekkür eden Nazarbayev, "Devlet Başkanı Tokayev, halkın refahının artırılmasına yönelik yeni reform programı sundu ve bu programa destek verilmeli" ifadelerini kullandı.

Tokayev'in iktidarı tümüyle elinde bulundurduğunu ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin başkanı olduğunu kaydeden Nazarbayev, Tokayev'in yakında iktidardaki Nur Otan Partisi'nin genel başkanlığına seçileceğini söyleyerek "Bu nedenle elitler arasında herhangi bir çatışma veya cepheleşme yok. Bu konudaki söylentiler kesinlikle asılsız" diye konuştu.

" BAĞIMSIZLIĞI GÖZÜMÜZ GİBİ KORUMALIYIZ "

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar nedeniyle düzenlenen ve daha sonra şiddet olaylarına dönüşen protesto olaylarını da değerlendiren Nazarbayev, "Olaylar, tüm Kazakistan'ı sarstı. Kazakistan'a yönelik bu organize kargaşaların ve saldırıların amacı, ülkenin bütünlüğünü bozmak ve devletimizin temellerini yok etmekti. Bu olaylar, bağımsızlığı gözümüz gibi korumamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor" dedi.

Nazarbayev, son olarak 26 Aralık'ta St.Petersburg'a yaptığı ziyaret sırasında kamuoyunun önüne çıkmıştı. Eski Kazak lider, 2 Ocak'ta protesto olayları başladıktan sonra kamuoyunun önüne çıkmamış ve bu durum, ülkeyi terk ettiğine dair söylentileri ayyuka çıkarmıştı.

Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991'de bağımsızlığına kavuşan Kazakistan'da ilk lider olarak seçilen Nazarbayev, Mart 2019'a kadar görevde kalmış, bu tarihte görevini Tokayev'e devretmişti.

Tokayev, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, o güne dek Nazarbayev'in yürüttüğü Güvenlik Konseyi Başkanı görevinin artık kendi kontrolünde olacağını duyurmuştu.