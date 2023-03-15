Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:05

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 11:05

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 14 Mart günü gerçekleşen futbol müsabakasında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmeyle birlikte ''Nazi selamı nedir? Nazi selamı vermek neden yasak?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

NAZİ SELAMI NEDİR?

Nazi selamı (Hitler selamı), Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından partinin lideri Adolf Hitler'e itaati göstermek için benimsenen ve Alman ulusu ve savaş gayretine şükretmeyi ifade eden selam şeklidir.

NAZİ SELAMI VERMEK YASAK MI?

Hitler selamını yapmak, siviller için zorunluydu. Wehrmacht askeri personelleri için 20 Temmuz suikast girişimine kadar çoğunlukla isteğe bağlıydı. Üçüncü Reich dönemi boyunca bir kişilik mezhebinin ifadesiydi. Bu selamın kullanımı şu anda Almanya, Slovakya ve Avusturya'da ceza gerektiren bir suçtur. Kanada, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Rusya'da Hitler selamı, Nazi ideolojisini yaymak için kullanıldığında yasadışı nefret söylemidir. Bugün Almanya, Fransa ve Avusturya'da, Nazi yazılı formda selamlar, sesli olarak ve doğrudan kolu düzenli düz şekilde uzatarak selam kanunen yasaktır ve üç yıla kadar hapis cezası verilmektedir.



















