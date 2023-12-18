NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar konserde kalçasını kırdı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:48

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:49

76 yaşında ve yaklaşık 2,18 boyundaki eski pivotun yardımına konser alanındaki görevliler koştu ve halihazırda Kaliforniya Üniversitesi Hastanesi'nde (UCLA) tedavi görüyor.

Abdul-Jabbar'ın uzun süredir birlikte çalıştığı iş ortağı Deborah Morales tarafından eski basketbolcunun sosyal medyası üzerinden yapılan açıklamada hangi konsere katıldığı belirtilmedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, açıklamada, "Dün gece bir konserdeyken Kareem kazara düştü ve kalçasını kırdı. Bugün ameliyat olacak" ifadeleri yer aldı.

"Başta Kareem'e olay yerinde yardım eden Los Angeles İtfaiye Departmanı'na ve halihazırda ona büyük özen gösteren UCLA Hastanesi'ndeki muhteşem sağlık personeli ve doktorlar olmak üzere Kareem'e verilen tüm destek için hepimiz çok minnettarız."

KTLA'ya göre Abdul-Jabbar'ın cumartesi günü ameliyat olması planlanıyordu.

Abdul-Jabbar, NBA kariyerine 1969'da Milwaukee Bucks'ta başlamasına rağmen en çok 1980'lerde Los Angeles Lakers'ın kilit önemdeki bir oyuncusu olarak akıllarda kaldı.

Abdul-Jabbar, Los Angeles'ı 5 kez NBA şampiyonluğuna taşıdı ve şubatta LeBron James tarafından geçilene kadar NBA tarihinin sayı rekorunu elinde tutmuştu. 6 kez NBA MVP'si seçilen Jabbar, 39 yıl boyunca bu rekoru koruyor.

Bir sosyal aktivist ve yazar olan Abdul-Jabbar 2020'de prostat kanseri olduğunu açıklamıştı. Ünlü basketbolcu 2009'da, bir önceki yıl kendisine bir kan kanseri olan kronik miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu söylemişti.

Görevden ayrılmadan önce Başkan Barack Obama, Abdul-Jabbar'a ABD'de en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı vermişti.