NBA'de müthiş gece: James Harden tarihe geçti!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ın Golden State Warriors'ı 121-113 mağlup ettiği karşılaşmada ABD'li yıldız James Harden, lig tarihine adını yazdırdı. Gecenin bir diğer maçında Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı mağlup etmeyi başardı.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.
Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.
JAMES HARDEN NBA TARİHİNE GEÇTİ
Los Angeles Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Golden State Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.
James Harden
Harden, NBA tarihinde 25 bin sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.
Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107
Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113