Nefes almakta güçlük çekti: Papa konuşmasını tamamlayamadı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’da yönettiği ayinde nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, yanındaki yardımcısından konuşmasını tamamlamasını istedi.

Nefes almakta güçlük çekti: Papa konuşmasını tamamlayamadı
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AA
Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:37

Katolik aleminin her 25 yılda bir kutladığı geleneksel "Jübile" yılı çerçevesinde farklı meslek gruplarını belirli aralıklarla Vatikan’da kabul eden Papa Franciscus, bugün de çoğunluğu İtalyan güvenlik güçlerinden olmak üzere farklı ülkelerden 30 bin kadar askeri delegasyona yönelik özel ayini yönetti.

Bronşit geçirdiği için hafta başından bu yana bazı görüşmelerini erteleyen Papa'nın Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda güvenlik güçlerine yönelik özel ayini soğuk havada yaklaşık 2 saat sürdü.

Hafta başından bu yana bronşit olması nedeniyle bazı kabullerini erteleyen ya da sınırlı imkanlarla gerçekleştiren 88 yaşındaki Papa Franciscus’un bugünkü ayin sırasında da yorgun olduğu ve zorlandığı gözlendi.

Katoliklerin ruhani lideri, ayin sırasında, "Özür dilerim, nefes almakta güçlük çekiyorum" diyerek, yanındaki yardımcısından konuşmasını okumasını istedi.

Papa'nın güvenlik güçlerine yönelik konuşmasında, "Hizmetinizin ve eylemlerinizin amacını gözden kaçırmamanızı rica ediyorum: Hayatı desteklemek, hayat kurtarmak, hayatı her zaman savunmaktır. Sizden lütfen uyanık olmanızı rica ediyorum. Savaş ruhunu besleme cazibesine karşı uyanık olun" ifadeleri yer aldı.

Papa Franciscus, silahlı kuvvetlerdeki hizmetin sadece meşru savunma amacıyla yapılması ve asla başka uluslar üzerinde egemenlik kurma amacı taşımaması gerektiğini kaydetti.

Papa, ayinin son bölümünde ise pazar duasındaki konuşmasını bizzat yaparak; inananları, Ukrayna, Filistin, İsrail, Myanmar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kivu bölgesi ve Sudan'da barış olması için dua etmeye çağırırken, "Her yerde silahlar sussun" dedi.


Etiketler: #Vatikan #Papa Franciscus

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