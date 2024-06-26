Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor. Filmin senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?
BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, aşık olduğu kıza kavuşmak için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevi başarmaya çalışan Temel'in hikayesine odaklanıyor.
BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Reşat Hacıahmetoğlu
Eda Nur Hancı
Hakan Meriçliler
Ömür Arpacı
Zeynep Eronat
Osman Kot
Burhan Efe Erkekli
Şükrü Üçüncü
Hilmi Özçelik
Alp Öyken
Bülent Çolak
Meral Çetinkaya
Abidin Yerebakan
Adem Türker
Levent Sülün
Tuna Orhan
Muhammed Emin Gümüşkaya
Cem Cücenoğlu
Aslı Altaylar
Zerrin Sümer
Asuman Dabak
Suna Selen
Altan Erkekli
Salih Kalyon
Mehmet Özgür
BİR TEMEL MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet MHP'li kaynaklara ulaştı
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Şimşek ve Karatepe görüşmesi AKP'yi karıştırdı
- Dosya ağır ceza mahkemesine gönderilecek
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'