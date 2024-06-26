Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:42

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:42

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor. Filmin senaristliğini Erol Hızarcı üstleniyor. Peki, Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin konusu ne? Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin oyuncuları kim?

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, aşık olduğu kıza kavuşmak için arkadaşlarıyla birlikte imkansız bir görevi başarmaya çalışan Temel'in hikayesine odaklanıyor.

BİR TEMEL MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Reşat Hacıahmetoğlu

Eda Nur Hancı

Hakan Meriçliler

Ömür Arpacı

Zeynep Eronat

Osman Kot

Burhan Efe Erkekli

Şükrü Üçüncü

Hilmi Özçelik

Alp Öyken

Bülent Çolak

Meral Çetinkaya

Abidin Yerebakan

Adem Türker

Levent Sülün

Tuna Orhan

Muhammed Emin Gümüşkaya

Cem Cücenoğlu

Aslı Altaylar

Zerrin Sümer

Asuman Dabak

Suna Selen

Altan Erkekli

Salih Kalyon

Mehmet Özgür

BİR TEMEL MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.