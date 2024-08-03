Vatikan'dan 'Olimpiyat Oyunları' açıklaması

Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılış gösterileri nedeniyle üzüntü duyulduğunu bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.08.2024 - 23:47
Vatikan'dan 'Olimpiyat Oyunları' açıklaması
Abone Ol google-news

Vatikan'dan Fransa'nın ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılış gösterilerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gösterilerden üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Tüm dünyanın ortak değerleri paylaşmak üzere bir araya geldiği prestijli bir etkinlikte, dine yönelik gülünç imalarda bulunulmamalıdır" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, "drag queen" performansı, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tepki almıştı.

Törenin sanat yönetmenliğini yürüten Thomas Jolly de tepkiyle karşılanan sahne gösterisinde "Son Akşam Yemeği" tablosunun değil bir pagan şenliğinin canlandırıldığını savunmuştu.


Vatikan haberleri olimpiyat haberleri paris haberleri

İlgili Haberler

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Paris 2024'e erken veda!

Son olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den Paris 2024'e erken veda!
2024 Paris Olimpiyatları ne zaman bitecek? Olimpiyatlarda kaç branş yarışıyor?

2024 Paris Olimpiyatları ne zaman bitecek? Olimpiyatlarda kaç branş yarışıyor?
Olimpiyat hakemi 'uygunsuz' fotoğraf nedeniyle men edildi

Olimpiyat hakemi 'uygunsuz' fotoğraf nedeniyle men edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler