Nehirde su samuru saldırısında üç kadın yaralandı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:32

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:32

ABD'nin Montana eyaletinde şişme bir botla nehirde yüzerken bir su samurunun saldırısına uğrayan üç kadın yaralandı.

Kurbanlardan birinin "vahşi ve acımasız" saldırıda, yüzüne ve vücuduna onlarca dikiş atıldı.

Jen Royce, iki arkadaşıyla birlikte Jefferson Nehri'nde tüple yüzerken su samuru içlerinden birinin arkasında belirdi ve saldırdı.

Yaşadıklarını Facebook hesabında anlatan Royce, şunları kaydetti:

"Ona saldırmadan önce 'arkanızda bir su samuru var' dememe fırsat bile olmadı. Hiçbir abartı olmadan, Tanrı'nın dürüst gerçeği, o nehirden çıkabileceğimi düşünmüyordum. Arkadaşlarımın kurtulup kurtulamayacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Ama Tanrı'nın lütfuyla kurtulduk. Kan içindeydim ve yüzümden ve burnumdan kan akmaya devam ediyordu. Hava soğuktu. Islanmıştık. Karanlıktı."

Royce'un yüzü, kolları, kulakları, elleri, bacakları ve ayak bileği, yaklaşık beş dakika boyunca gruba saldıran su samuru tarafından ısırıldı.

Üç kadının sonunda kıyıya çıkmayı başardığı ve su samurunun da yüzerek bölgeden uzaklaştığı kaydedildi.

Ambulansın uzak bir bölgede kadınların yerini tespit etmeye çalışırken "aşırı derecede baygın" olduğunu belirten Royce, yüzünde ve kollarında ciddi ısırıklarla hastaneye kaldırılırken diğer kadınlar da hafif yaralandı.

Yetişkin Kuzey Amerika nehir su samurlarının yaklaşık 9 kg ağırlığında ve yaklaşık 1,2 m uzunluğunda olduğu biliniyor.