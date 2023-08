ABD bunu tartışıyor: 'Bağış, borsa, Kongre' üçgeni ve ihtiyarlar

ABD'li senatörlerin görev süreleri, ülke kamuoyunun son dönemde en çok tartıştığı konulardan biri oldu. Konunun gündeme gelme sebebi, Senato’nun en eski üyesi olan 90 yaşındaki Dianne Feinstein’in sosyal medyada yayılan bir görüntüsüydü. Videoda, Feinstein’in bir oylama sırasında sessiz kaldığı ve neyin oylandığını anlamadığı görülüyordu. Feinstein, Yanındaki senatörün “sadece evet de” diyerek uyarması üzerine elini kaldırdı.

BREAKING: Sen. Dianne Feinstein (D-CA) has been asked to "just say aye" at vote on the defense appropriations billpic.twitter.com/wvB5JSqi0s