ABD'de bir grup yağmacı, ayı kovucu spreyle alışveriş merkezini yağmaladı

ABD'de ayı kovucu spreyle silahlanmış 50 kişilik bir grubun, Los Angeles'taki bir alışveriş merkezinden yaklaşık 100 bin dolar değerinde lüks eşya yağmaladığı bildirildi.

"Çok sayıda kişinin hırsızlık yaptığı" ihbarı üzerine olaydan haberdar edilen Los Angeles polisi, Woodland Hills'teki Westfield Topanga Alışveriş Merkezi'ne giren grubun, güvenlik görevlilerini ayı kovucu spreyle saldırdıktan sonra lüks el çantaları ve giysileri alıp kaçtığını açıkladı.

This is…OUT OF CONTROL!?



A coordinated group of about 30 to 50 people participated in a smash-and-grab robbery Saturday at the Westfield Topanga Mall in Southern California. It’s been reported that the thieves used bear spray on security guards. pic.twitter.com/MjbqiDDQhj