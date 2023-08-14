ABD'de bir grup yağmacı, ayı kovucu spreyle alışveriş merkezini yağmaladı

Yayınlanma: 14.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 14.08.2023 - 11:21

ABD'de ayı kovucu spreyle silahlanmış 50 kişilik bir grubun, Los Angeles'taki bir alışveriş merkezinden yaklaşık 100 bin dolar değerinde lüks eşya yağmaladığı bildirildi.

"Çok sayıda kişinin hırsızlık yaptığı" ihbarı üzerine olaydan haberdar edilen Los Angeles polisi, Woodland Hills'teki Westfield Topanga Alışveriş Merkezi'ne giren grubun, güvenlik görevlilerini ayı kovucu spreyle saldırdıktan sonra lüks el çantaları ve giysileri alıp kaçtığını açıkladı.

This is…OUT OF CONTROL!?



A coordinated group of about 30 to 50 people participated in a smash-and-grab robbery Saturday at the Westfield Topanga Mall in Southern California. It’s been reported that the thieves used bear spray on security guards. pic.twitter.com/MjbqiDDQhj — Christopher Webb (@cwebbonline) August 13, 2023

Sosyal medyada yer alan yağma videosunda, kapüşon takan ve maske takan kişiler rafları parçalıyor ve çalıntı malları taşıyarak mağazadan kaçıyor.

Görüntülerde kırık camlar ve yerdeki raflar görülüyor.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, soygunu "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Bass, "Bu ve buna benzer eylemleri komşu bölgelerde gerçekleştirenler sorumlu tutulmalıdır. Los Angeles Polis Departmanı sadece bu olayın sorumlularını bulmak için değil, aynı zamanda perakendecilere yönelik bu tür saldırıların gelecekte de gerçekleşmesini önlemek için çalışmaya devam edecektir" dedi.

NBC Los Angeles'ın haberine göre olay, Glendale yakınlarındaki bir Yves Saint Laurent mağazasında meydana gelen benzer bir soygunun ardından gerçekleşti.