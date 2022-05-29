Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

29 Mayıs 2022 Pazar, 11:35

Nepal’in turist kenti Pokhara’dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın havalandıktan kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesildiği ve kaybolduğu açıklandı.

Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Tara Air şirketine ait uçakta mürettebat ile birlikte 22 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Bölgede arma kurtarma çalışması başlatıldı. Yetkililer uçaktan son sinyal alınan bölgeye helikopter sevk edildiğini duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlere uçakta 4 Hindistan vatandaşı bulunuyor.

Aynı haberlere göre, diğer 18 kişi ise Nepal vatandaşı.