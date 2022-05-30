Nepal'de kaybolan uçağın enkazı bulundu
Nepal'in dağlık kesiminde dün kaybolan küçük uçağın enkazına ulaşıldı. 22 kişinin bulunduğu uçakta 14 kişinin cansız bedeninin bulunduğu açıklandı
Nepal'in dağlık kesiminde, içinde 22 kişiyi taşırken kuleyle teması kesilen küçük uçağın enkazı bulundu.
Dünden beri uçağı arama çalışmaları sürerken, yetkililer 14 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Arama çalışmaların devam ettiğini kaydeden yetkililer, hayatta kalanlara ilişkin bilgi paylaşmadı.
Dağ kasabası Jomsom'a 15 dakikalık uçuş gerçekleştiren Tara Airlines uçağının, kalkıştan kısa süre sonra kuleyle teması kesilmişti.
Yetkililer, uçakta 4'ü Hint, 2'si Alman olmak üzere 22 kişinin bulunduğu açıklamıştı.
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