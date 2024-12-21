Neriman Celal, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi olarak atandı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 00:56

Güncelleme: 21.12.2024 - 00:56

Zelenski, Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı görüntülü mesajında, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zelenski, Ukraynalı diplomatların farklı ülkelere atanmasına ilişkin 30 kararı onayladığını ifade ederek, birkaç ay önce Rus esaretinden kurtulan Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak atanmasına karar verdiklerini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

KTMM Başkan Yardımcısı Neriman Celal, 2021'de Kırım'da Rus güvenlik güçlerince esir alınmıştı. Rus istihbaratı Akmescit yakınındaki Anğara köyünde 23 Ağustos 2021'de bir sabotaj eylemi düzenlendiğini iddia etmiş, eylemin Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü ile KTMM tarafından organize edildiğini ileri sürmüş ve bu kapsamda Celal tutuklanmıştı.

Celal, Rusya ile Ukrayna arasında 28 Haziran 2024'te yapılan esir takası sonucu serbest bırakılmıştı.