Nesli tehlike altındaki balık, son görüldüğü yerden 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 17.09.2023 - 11:08

Pembe el balığı, son görüldüğü yerden neredeyse 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı.

Nesli kritik derecede tehlike altında olan bu türün, okyanus tabanında yürümek için "ellerini" kullandığı belirtildi.

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nden (CSIRO) Carlie Devine, bu türün dünyada sadece 2 bin tane kaldığını söyledi.

CSIRO'ya göre benekli el balığı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından kritik tehlike altında olarak listelenen ilk deniz balığıydı.

Bu balıkların azalmasının, deniz tarağı avlanmasına ve istilacı türlerin yaşam alanlarını tahrip etmesi ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Balıkların, küçük boyutları ve yalnız yaşamaları nedeniyle tespit edilmelerinin de zor olduğu biliniyor.

Devine, "Geçen hafta sonu bulana kadar, Primrose Sands'deki bu benekli el balığı popülasyonunun yerel olarak neslinin tükendiğini ve 2005'ten önce de böyle olduğunu düşünüyorduk. Birkaç yıl önce de bakmıştık ama tek bir balık bile bulamamıştık. Bu bize tekrar bakmamız için bir sebep verdi" dedi.

Devine, "Nadir bulunurlar ve yakalanmaları zordur. 1990'lardan önce benekli el balıkları kolaylıkla bulunabiliyordu. Ancak popülasyon dağıldı ve şu anda sadece dokuz izole popülasyon var. Artık bu bölgeleri her yıl izlememiz gerektiğini biliyoruz. Bazen 60 dakikalık bir dalışta sadece bir ya da iki balık görebiliyoruz, bazen de hiç göremiyoruz. Vahşi doğada yaklaşık 2 bin benekli el balığı kaldığını tahmin ediyoruz" diye ekledi.

Türün, tamamen yok olmasını önlemek için çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Devine, bu sayede türün yok olmasının önüne geçildiğini, aynı zamanda balıkların üremesinin sağlandığını ve yavruların biraz daha büyüyene kadar güvende tutulduğunu söyledi.

Devine, doğadaki sayılarını artırabilmeleri umuduyla sahilde bulunan balığı nehre geri bıraktıklarını kaydetti.