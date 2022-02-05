Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.
Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.
MÜŞTERİLERE "İADE EDİN" ÇAĞRISI
Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.
İlgili Haberler
- Financial Times yayımladı: Nestle'nin şirket içi yazışmaları ifşa oldu
- Nestle, Fransa'da binlerce balığın ölümünden sorumlu tutuluyor
- Nestle çalışanlarından koronavirüs fırtınasına hazır olmalarını istedi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- Milli güreşçi Yılmaz’ın gümüş madalyası altına döndü
- Nick Cave & The Bad Seeds, Türkiye'ye geliyor
- 'Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor'
- Coachella’dan ömür boyu festival katılım NFT’si
- 'The Godfather'ı konu alan The Offer'dan ilk fragman
- Vitrindekiler...
- Hüzünlü ama gülen öyküler... Y. Bekir Yurdakul’un yazısı
- Anlatı ustalığı, dizginlenmemiş düş gücü, çokça cesaret!
- Fuat Oktay duyurdu: Paşinyan Türkiye'ye geliyor
- Dondurucu soğukta elektrik kesintisi devam ediyor!