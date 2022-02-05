Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti

Nestle firmasının, Güney Afrika'da piyasaya sürülen ve içinde cam parçacıkları bulunduğu tespit edilen KitKat çikolatalarını piyasadan çektiği bildirildi.

AA
05 Şubat 2022 Cumartesi, 00:17
Nestle, cam parçaları tespit edilen çikolataları piyasadan çekti
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Nestle Güney Afrika'dan yapılan açıklamada, kalite ve güvenlik kontrolü sırasında bazı KitKat çikolatalarında küçük cam parçalarının tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, önlem olarak içinde cam tespit edilen serilerin piyasadan çekildiği belirtildi.

MÜŞTERİLERE "İADE EDİN" ÇAĞRISI

Bugüne kadar herhangi bir yaralanma veya şikayetle karşılaşılmadığı kaydedilen açıklamada, seri numaraları paylaşılan ürünleri satın alan müşterilerin, bu ürünleri iade etmesi tavsiye edildi.


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