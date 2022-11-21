Netanyahu ailesi hakaret davasını kazandı

21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:19

İsrail mahkemesi eski Başbakan Ehud Olmert'i, "Binyamin Netanyahu ve ailesine hakaretten" suçlu bularak yaklaşık 18 bin dolar tazminat ödemeye mahkum etti.

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv Sulh Mahkemesi, Netanyahu ailesinin Olmert'e karşı açtığı hakaret davasında kararı açıkladı.

Mahkeme, "Netanyahu'nun delice davranışlar sergilediğini" söyleyen ve Netanyahu ailesi hakkında "zeka özürlü" ifadesini kullanan Olmert'i suçlu buldu.

Olmert'in, Netanyahu ailesine toplamda 62 bin şekel (yaklaşık 18 bin dolar) tazminat vermesine ve mahkeme ücretini de ödemesine hükmedildi.

Mahkeme Olmert'in "iyi niyetle fikrini beyan ettiği" yönündeki savunmasını kabul etmezken, kararın temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İsrail'in yolsuzluk suçlamasıyla cezaevine giren ilk Başbakanı Ehud Olmert, 2021'de art arda yapılan seçimlerin ardından Binyamin Netanyahu'nun "delice davranışlar" sergilediğini, eşi ve oğlunun da "zeka özürlü" olduğunu söylemişti.

Netanyahu ailesi, eski Başbakan Olmert'in ifadeleri için özür dilemeyi reddetmesi üzerine yaklaşık 246 bin dolar tazminat talebiyle hakaret davası açmıştı.

Ülkede 2006-2009 yıllarında başbakanlık yapan Olmert, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Başkanlığı döneminde "yolsuzluk" yaptığı ve başbakanlığı sırasında "yargıyı engellediği" suçlamalarından ceza alarak 2016'da cezaevine girmişti.

Binyamin Netanyahu, Ultra Ortodoks ve aşırı sağcılarla kurduğu ittifakla, 1 Kasım'daki genel seçimlerden zaferle çıkmış ve 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

İsrail'de aralıklarla toplamda 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkenin en uzun süre iktidarda kalan siyasetçisi unvanını taşıyor.