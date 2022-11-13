Netanyahu hükümeti kurma yetkisi aldı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma yetkisini Netanyahu'ya verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 14:36
Netanyahu hükümeti kurma yetkisi aldı
Abone Ol google-news

İsrail'de gerçekleşen seçim sonucunda Netanyahu ve aşırı sağcı müttefikleri 120 sandalyeli meclisin 64 sandalyesini kazandı.

AFP'nin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, meclis çoğunluğunu kazanan Binyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma yetkisini verdi.

Netanyahu, hükümeti kurma yetkisini almasının ardından, “istisnasız” bütün İsrail vatandaşlarını temsil edecek istikrarlı ve sorumlu bir hükümet kuracağını belirtti.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.


israil Binyamin Netanyahu Herzog Isaac Herzog

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler