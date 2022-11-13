Netanyahu hükümeti kurma yetkisi aldı

13 Kasım 2022 Pazar, 14:36

İsrail'de gerçekleşen seçim sonucunda Netanyahu ve aşırı sağcı müttefikleri 120 sandalyeli meclisin 64 sandalyesini kazandı.

AFP'nin haberine göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, meclis çoğunluğunu kazanan Binyamin Netanyahu'ya hükümeti kurma yetkisini verdi.

Netanyahu, hükümeti kurma yetkisini almasının ardından, “istisnasız” bütün İsrail vatandaşlarını temsil edecek istikrarlı ve sorumlu bir hükümet kuracağını belirtti.

Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.