Netanyahu ateşkese 'hayır' dedi, yeni saldırı emri verdi
Hamas'ın ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktığını belirten Netanyahu, Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima eden Gallant, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" dedi.
Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun "savaşın" devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti.
ATEŞKESE 'RET' YANITI
Hamas'ın ateşkes önerisine karşı çıkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini açıkladı.
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