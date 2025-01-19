Netanyahu 'ateşkesi' başlatmadı: İsrail, anlaşmaya 5 dakika kala Gazze'yi bombaladı!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 10:35

Güncelleme: 19.01.2025 - 11:21

İsrail-Hamas hattında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları sonlandıracak ateşkes anlaşmasının 09.30 sularında yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Ancak ateşkese dakikalar kala açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas serbest bırakılacak, rehinelerin listesini sunmadan ateşkes başlamayacak" dedi.

ŞART KOYDULAR

İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Hamas ise ateşkese bağlı olduklarını bildirdi.

Hamas'tan ise Netanyahu'ya yanıt geldi ve Gazze ateşkes anlaşmasına olan bağlılığını teyit ederek, ilk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin isimlerinin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha nedenlerinden" kaynaklandığını söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi. Sözcü, İsrail'in ateşkesin uygulanmasına tamamen hazır olduğunu ve Hamas şartları ihlal ederse karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

5 DAKİKA KALA VURDULAR

İsrail, anlaşmaya sadece 5 dakika kala Gazze’de hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, serbest bırakılacak esirlerin listesini alana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu.

Hamas ise sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin Sivil Acil Durum Servisi, İsrail’in Gazze Şeridi’nde ateşkesin uygulanmasının gecikmesiyle düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin öldüğünü, 25 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'DE ATEŞKES ÇATLAĞI: BAKAN BEN GVIR İSTİFA ETTİ

İsrail'in aşırı sağcı ve 'ateşkes' karşıtı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla hükümete istifasını sundu.

ATEŞKESİN AYRINTILARI

Ateşkesin devreye girmesiyle İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracak.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyetlerini askıya alacak.

Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16:00'dan (TSİ 17:00) sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneyi İsrailli esirleri kabul etmek için hazırladığı bildirildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

ESİR TAKASI

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor.

Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.