Netanyahu, BM’yi ‘yalan söylemekle’ suçladı

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail’in güneyindeki Ramon Hava Üssü’ne ziyaretinde yaptığı konuşmada, BM’nin İsrail hakkında "yalanlar uydurduğunu” ileri sürdü.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine engelleyerek sivillerin açlıktan ölmesine neden olan İsrail yönetiminin bölgeye "asgari miktarda” yardımın girmesine izin verdiklerini öne sürdü.

Netanyahu, Hamas’ın "ortadan kaldırılması” ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması için saldırılar yürüttüklerini ileri sürerek söz konusu hedeflerine ulaşmak için saldırılara ve müzakerelere devam edeceklerini savundu.

Netanyahu, "Hangi yolu seçersek seçelim, asgari düzeyde insani yardım malzemesinin girişine izin vermeye devam etmek zorunda kalacağız ve şimdiye kadar da bunu yaptık" ifadelerini kullandı.