Netanyahu’dan Lübnan resti: Güvenlik ihtiyaçları çekilmememizi zorunlu kılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Guş Etzion yerleşiminde yaptığı konuşmada, Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale atıfla, "İsrail’in kuzeyinde güvenliği yeniden tesis edeceğiz. Bu da Lübnan'ın güneyindeki güvenlik şeridini korumamızı ve İsrail'in güvenlik ihtiyaçları gerektirdiği sürece oradan çekilmememizi zorunlu kılıyor" ifadelerini kullandı.

ABD-İran mutabakatının Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sona erdirilmesini şart koşmasına rağmen Netanyahu, "Mücadele henüz bitmedi, önümüzde hala yeni zorluklar var" dedi

Tahran yönetimini de hedef alan Netanyahu konuşmasında, "Bizi yönlendiren en yüce hedefe bağlı kalmaya devam edeceğiz. İran nükleer silahlara sahip olmayacak" ifadelerine yer verdi.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanmıştı.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.