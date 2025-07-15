Netanyahu’dan Suriye’ye tehdit: Saldırıları genişletebiliriz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’nin güneybatısının “silahsızlandırılmış bir bölge” olarak kalması gerektiğini savunarak, Suriye’ye yönelik saldırıların şiddetini artırabileceklerini açıkladı. Netanyahu, saldırıların Şam yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Netanyahu bu sözleri Ürdün Vadisi’ndeki Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) İsrail ordusu birliğini ziyaret ettiği sırada dile getirdi. Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Netanyahu, Suriye’de faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

“İKİNCİ BİR LÜBNAN’A İZİN VERMEYECEĞİZ”

Netanyahu, Suriye’nin İsrail için ikinci bir Lübnan’a dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirtti. “Güneybatı Suriye’yi silahsızlandırmalıyız,” diyen Netanyahu, İsrail’in Suriye’deki Dürzi topluluğunu korumakla yükümlü olduğunu da iddia etti.

Başbakan ayrıca, “Suriye’ye yoğun saldırılar gerçekleştirdik. Umarım daha fazlası gerekmez. Ancak bu, Şam yönetiminin ne yapacağına bağlı.” diyerek saldırıları genişletme tehdidinde bulundu.