Netanyahu en az 40 kişinin öldüğü Refah saldırısına 'trajik hata' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının "trajik hata" olduğunu öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 22:13
Netanyahu en az 40 kişinin öldüğü Refah saldırısına 'trajik hata' dedi
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Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı “trajik hata” olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.

Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya "Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz" ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." demişti.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.


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