Netanyahu Filistin yönetimini hedef aldı, çözümsüzlüğü işaret etti!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 21:16

Güncelleme: 08.12.2023 - 21:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil" ifadelerini kullandı.