Netanyahu Filistin yönetimini hedef aldı, çözümsüzlüğü işaret etti!

Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize "çözüm olmadığını" savundu.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 21:16
Netanyahu Filistin yönetimini hedef aldı, çözümsüzlüğü işaret etti!
Abone Ol google-news

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' uyarısı: 'Sonuçları yıkıcı olur'

BM Genel Sekreteri Guterres'ten 'Gazze' uyarısı: 'Sonuçları yıkıcı olur'
Gazze'nin güneyi bombalandı: Ölü ve yaralılar var

Gazze'nin güneyi bombalandı: Ölü ve yaralılar var
Netanyahu: Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evini kuşattık

Netanyahu: Hamas'ın Gazze'deki lideri Sinvar'ın evini kuşattık

En Çok Okunan Haberler