Netanyahu Filistin yönetimini hedef aldı, çözümsüzlüğü işaret etti!
Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize "çözüm olmadığını" savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil" ifadelerini kullandı.
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