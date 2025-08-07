Netanyahu Gazze için net konuştu! Gazze'nin tamamını işgal niyetini açıkça ifade etti

İsrail'de savaş kabinesi, Gazze'ye yönelik harekatın genişletilmesine ilişkin görüşmelere başladı. Öte yandan kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etme niyetinde olduğunu belirterek, "Burayı bizi tehdit etmeden düzgün bir şekilde yönetecek ve Gazzelilere iyi bir yaşam sunacak sivil bir yönetime devretmek istiyoruz" dedi.

Fox News'e konuşan Netanyahu, İsrail'in Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Güvenliğimizi sağlamak, Hamas'ı oradan çıkarmak, tüm halkın Hamas'tan kurtulmasını sağlamak ve bunu Hamas'ın veya İsrail'in yıkılmasını savunan herhangi birinin olmadığı sivil bir yönetime devretmek için bunu yapmayı düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Netanyahu, "amacımızın Hamas'ın korkunç teröründen kendimizi ve Gazze halkını kurtarmak" ifadelerini kullandı.