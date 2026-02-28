Netanyahu, Hamaney ve İranlı yöneticinin öldüğünü öne sürdü

Netanyahu, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin yaptığı görüntülü açıklamada, saldırıların gerekli olduğu sürece devam edeceğini savunarak barışa yol açacağını iddia etti.

İran lideri Hamaney'e yönelik suikast girişimine ilişkin Netanyahu, Hamaney'in Tahran'ın merkezindeki konutunu hedef aldıklarını belirterek "Onun hayatta olmadığına dair birçok işaret var" iddiasında bulundu.

İran halkına seslenen Netanyahu, "Rejimi devirme görevini tamamlamak için yakında topluca sokaklara çıkma zamanınız gelecek" diyerek rejim değişikliği mesajı verdi.

İRAN'DAN YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamaney'in öldüğüne dair işaretlerin arttığını söylemesinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama açıklaması geldi. Bakanlık Sözcüsü İsmail Bekayi, hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de Hamaney'in "sağ salim" olduğunu iddia etti.

İSRAİLLİ YETKİLİ: 'CESEDİ BULUNDU'

Öte yandan Reuters’ın aktardığına göre İsrailli yetkili, Hamaney'in cesedinin bulunduğunu ve öldüğünün doğrulandığını açıkladı.

Reuters’ın ardından ABD merkezli CNN de konuyla ilgili iki İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in İran'ın dinî lideri Hamaney'in saldırılarda öldürüldüğünü doğruladığını aktardı. Kaynaklardan biri, İsrail'in Ayetullah Ali Hamaney'in cesedinin fotoğrafını elde ettiğini söyledi. İkinci kaynak ise resmî bir açıklamanın hazırlandığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.