Netanyahu: “Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk”

Yayınlanma: 22.09.2024 - 15:06

Güncelleme: 22.09.2024 - 15:06

İsrail ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde Lübnan’da onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Video açıklamasında konuşan Netanyahu, “Geçtiğimiz birkaç gün içinde Hizbullah’ı hayal bile edemeyeceği bir dizi saldırıyla vurduk” ifadelerini kullandı.

'İSRAİL, GÜVENLİĞİ YENİDEN TESİS ETMEK İÇİN...'

Düzenledikleri saldırılarla Hizbullah’a mesaj gönderdiklerini söyleyen Netanyahu, “Eğer Hizbullah mesajı almadıysa, size söz veriyorum, mesajı alacaktır. Yerlerinden edilen kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine geri döndürmeye kararlıyız. Hiçbir ülke kendi sakinlerine, şehirlerine roket atılmasına müsamaha gösteremez. İsrail Devleti de buna müsamaha gösteremez” dedi. Netanyahu “İsrail’in güvenliği yeniden tesis etmek için gereken her şeyi yapacağını” vurguladı.