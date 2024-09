Netanyahu, İran halkına seslendi: 'Rejim sizi uçuruma yaklaştırıyor'

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:17

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:24

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan İran’a yönelik açıklamalar geldi.

Sosyal medya hesabından İngilizce konuştuğu bir video yayınlayan Netanyahu, İran halkına seslenerek, “Her gün sizi boyun eğdiren bir rejimi görüyorsunuz, Lübnan’ı, Gazze’yi savunma konusunda ateşli konuşmalar yapıyor. Ancak her gün, o rejim bölgemizi daha derin bir karanlığa ve savaşa sürüklüyor“ dedi.

Konuşmasında İran halkına çağrı yapan Netanyahu, “Her geçen an, rejim sizi uçuruma yaklaştırıyor. İran’ın büyük çoğunluğu, rejimin onlara zerre kadar önem vermediğini biliyor. Eğer önem verseydi, Ortadoğu’daki anlamsız savaşlara milyarlarca dolar harcamayı durdururdu. Hayatınızı iyileştirmeye başlardı. Rejimin nükleer silahlar ve ülke dışı savaşlar için harcadığı büyük paraların, çocuklarınızın eğitimi, sağlık hizmetlerinizi iyileştirme ve ülkenizin altyapısı, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarınıza yatırıldığını düşünün. Bunu hayal edin” şeklinde konuştu.



İran özgürlüğü hakkında açıklama yapan Netanyahu, “İran nihayet özgür olduğunda -ki o an düşündüğünüzden çok daha yakın bir gelecek- her şey farklı olacak. İki kadim halkımız, Yahudi halkı ve Pers halkı, nihayet barış içinde olacak. Ülkelerimiz, İsrail ve İran, barış içinde olacak. O gün geldiğinde rejimin 5 kıtada kurduğu terör ağı iflas edecek, parçalanacak. İran daha önce hiç olmadığı kadar gelişecek. Küresel yatırım, devasa turizm, İran’daki muazzam yeteneklere dayalı parlak teknolojik yenilikler. Sonsuz yoksulluk, baskı ve savaş yerine bunlar daha iyi bir gelecek sunmuyor mu?” ifadelerini kullandı.

İran’ın teokrasi ile yönetilmesine vurgu yapan Netanyahu, “Küçük bir fanatik teokratlar grubunun umutlarınızı ve hayallerinizi yok etmesine izin vermeyin. Daha iyisini hak ediyorsunuz. Çocuklarınız daha iyisini hak ediyor. Tüm dünya daha iyisini hak ediyor. Hamas ve Hizbullah’a destek vermediğinizi biliyorum, ama liderleriniz veriyor. Daha fazlasını hak ediyorsunuz. İran halkı bilmelidir ki İsrail sizinle dayanışma içindedir. Birlikte refah ve barış dolu bir geleceği paylaşalım” dedi.