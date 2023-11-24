Netanyahu, İsrail basını ile karşı karşıya geldi! 'Yalan propaganda'

Yayınlanma: 24.11.2023 - 10:26

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:26

Netanyahu hükümetine ve İsrail ile Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmalar öncesindeki koşullara karşı eleştirel bir tutum sergileyen İsrail'in en eski günlük gazetesi olan Haaretz, İletişim Bakanı Karhi tarafından hedef alındı. Karhi Haaretz'e söz konusu tutumu nedeniyle yaptırım uygulanması gerektiğini savundu.

CNN Türk'ün haberine göre, Karhi, çatışmalar sırasında Haaretz’i İsrail’e karşı "bozguncu ve yalan propaganda" yapmakla suçlayarak, hükümetin gazeteyle herhangi bir reklam, abonelik ya da diğer ticari bağlantılarını durdurması çağrısında bulundu.

Karhi, talebiyle ilgili Kabine Sekreteri Yossi Fuchs'a yazdığı mektupta, "Savaşın başından bu yana ofisime Haaretz gazetesinin savaşın hedeflerini baltalayan, askeri çabaları ve toplumsal direnci zayıflatan zararlı bir çizgi izlediğine dair çok sayıda şikayet geldi” dedi.

"NETANYAHU SALDIRILARIN SORUMLULUĞUNU TAŞIYOR"

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların başlamasından bir gün sonra Haaretz, Netanyahu'nun tehlikeleri tespit edemeyerek ve aşırı sağcı politikacıları güçlendiren bir "ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarak" saldırıların "sorumluluğunu taşıdığını" ifade etmişti.