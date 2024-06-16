Netanyahu, İsrail ordusu ile ters düştü: 'Bu asla olmayacak!'
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri faaliyetlerin insani amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına karar verildiğini duyurdu. "Taktiksel ateşkes" haberini medyadan duyduğunu ve bilgilendirilmediğini söyleyen İsrail BaşbakanıNetanyahu, "Yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak" dedi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu,
hükümetin haftalık olağan toplantısında konuştu.
Netanyahu, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü
(Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden
bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak"
ifadelerini kullandı.
"AÇIKLAMAYI MEDYADAN İLK KEZ BU SABAH DUYDUM"
İsrail Başbakanı, siyasi otoriteyle koordinasyon olmaksızın
böyle bir açıklamanın nasıl yapıldığına dair soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Söz konusu açıklamayı reddeden Netanyahu, "Medyadan ilk
kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle
koordineli olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kısa
eksenlerde kısa ateşkes süreleri olduğunu iddia eden Netanyahu bunun Ordu
Sözcüsü'nün açıkladığı şekilde olmadığını vurguladı.
Netanyahu ayrıca konuşmasında 10 Haziran'da Ulusal Birlik
Partisi lideri Benny Gantz ile eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Savaş
Kabinesi'nden istifasını duyurmasına tepki gösterdi.
Hedefleri değiştirmek isteyenler olduğunu öne süren
Netanyahu, istifasını sunan iki kişinin "kararların yenilgiyle
sonuçlanması ve Hamas'ın olduğu gibi bırakılmasını istediklerini" ancak
bunun onun için kabul edilemez olduğunu savundu.
NE OLMUŞTU?
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya
platformundan bu sabah yaptığı paylaşımda "Kerem Ebu Salim Sınır
Kapısı'ndan Philadelphia Koridoru ve Gazze'nin kuzeyine giden yoldaki askeri
faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlarla yapılan görüşmelerin ardından insani
amaçlarla sabah 08.00'den akşam 19.00'a kadar taktiksel olarak durdurulmasına
karar verildiğini" açıklamıştı.
Adraee, daha sonra ise "Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmaların durmadığını, Refah'ta çatışmaların devam ettiğini" açıklamıştı.
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