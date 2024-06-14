Blinken'ın Filistin'e ait paraların serbest bırakılması için Netanyahu'ya baskı yaptığı iddiası
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail'in dondurduğu Filistin fonlarının serbest bırakılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya baskı yaptığı iddia edildi.
ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine konuşan ABD'li yetkili, Blinken'ın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in el konulduğunu duyurduğu Filistinlilere ait paranın iade edilmesi için Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü.
ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin vergi gelirlerinin yakın zamanda aktarılmaması halinde Filistin yönetiminin çökmesinden endişe duyduğunu belirtti.
ABD'nin Smotrich'in attığı adım karşısında son derece öfkeli olduğunu aktaran yetkili, Blinken'ın 10 Haziran'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiğini ve bir an evvel çözülmesi yönünde baskı yaptığını savundu.
Yetkili, Netanyahu'nun ise herhangi bir taahhütte bulunmadığını kaydetti.
35 MİLYON DOLAR
Filistinli yetkili de Blinken'ın Ürdün'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldiğini anımsatarak, ikilinin Filistinlilere ait paranın bir an evvel serbest bırakılması konusunu ele aldığını söyledi.
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılarak, bu paranın Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'
- Fernando Santos imzayı attı!
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- 'Layık olduğun tarzda muamele ederiz'
- Ayşe Ateş'ten MHP'li Küçük'e 'kurgu' yanıtı