Blinken'ın Filistin'e ait paraların serbest bırakılması için Netanyahu'ya baskı yaptığı iddiası

Yayınlanma: 14.06.2024 - 11:55

Güncelleme: 14.06.2024 - 11:55

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine konuşan ABD'li yetkili, Blinken'ın, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in el konulduğunu duyurduğu Filistinlilere ait paranın iade edilmesi için Netanyahu'ya baskı yaptığını öne sürdü.

ABD'li yetkili, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin vergi gelirlerinin yakın zamanda aktarılmaması halinde Filistin yönetiminin çökmesinden endişe duyduğunu belirtti.

ABD'nin Smotrich'in attığı adım karşısında son derece öfkeli olduğunu aktaran yetkili, Blinken'ın 10 Haziran'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirdiğini ve bir an evvel çözülmesi yönünde baskı yaptığını savundu.

Yetkili, Netanyahu'nun ise herhangi bir taahhütte bulunmadığını kaydetti.

35 MİLYON DOLAR

Filistinli yetkili de Blinken'ın Ürdün'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile bir araya geldiğini anımsatarak, ikilinin Filistinlilere ait paranın bir an evvel serbest bırakılması konusunu ele aldığını söyledi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılarak, bu paranın Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.