Bağcılar'da ilginç olay: Bayram namazı sonrasında Biden ve Netanyahu'yu 'taşladılar'
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bayram namazının ardından gerçekleşen ilginç bir protesto etkinliği dikkat çekti. Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını açarak protesto düzenledi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü, bayram namazını kılan cemaat, namazın ardından cami avlusunda toplandı
Geleneksel bayramlaşma merasimi sonrası cemaat, beklenmedik bir etkinlikle dikkat çekti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük fotoğrafları açılarak, 'şeytan taşlama' ritüeline benzer bir şekilde taşlandı.
Bu protesto etkinliği cemaatten bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşılmasıyla geniş yankı uyandırdı.
After the Eid prayer in Bağcılar, a banner with the photos of Biden and Netanyahu was stoned. pic.twitter.com/44MnHFQ82K— S p r i n t e r F a m i l y (@SprinterFamily) June 16, 2024
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