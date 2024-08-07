Netanyahu'dan vatandaşlarına çağrı: Sabırlı olun

İran ile gerilim devam ettiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, ülkesinin hem savunma hem de saldırıya hazırlıklı olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan "sabırlı olmalarını ve soğukkanlı kalmalarını" istedi.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:18
Netanyahu'dan vatandaşlarına çağrı: Sabırlı olun
Abone Ol google-news

İsrail Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail ordusuna bağlı zırhlı birliklere ait bir üssü ziyaret ederek askerlerle bir araya geldiği belirtildi.

Netanyahu, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, İsrail'in hem savunma hem de saldırıya hazır olduğunu dile getirdi.

Zafere doğru ilerlediklerini ileri süren Netanyahu, "İsrailli vatandaşların teyakkuzda olduğunu biliyorum ve sizden tek bir ricam var. Sabrınızı ve soğukkanlılığınızı koruyun" ifadelerini kullandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.


israil haberleri İran haberleri

İlgili Haberler

O anlar kameralara yansıdı... İsrail askerleri bir Filistinliye cinsel işkence yaptı!

O anlar kameralara yansıdı... İsrail askerleri bir Filistinliye cinsel işkence yaptı!
İsrail'in törene davet edilmemesinin ardından... ABD ve İngiltere'den çarpıcı karar!

İsrail'in törene davet edilmemesinin ardından... ABD ve İngiltere'den çarpıcı karar!
Saadet Partisi'nden kamu görevlileri hakkında suç duyurusu: İsrail hakkındaki suç duyurumuz işleme alınmadı

Saadet Partisi'nden kamu görevlileri hakkında suç duyurusu: İsrail hakkındaki suç duyurumuz işleme alınmadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler