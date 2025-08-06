Netanyahu'nun oğlundan genelkurmay başkanına 'darbe' suçlaması

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını genişletme planı, güvenlik kabinesinde yapılan son toplantıda ciddi görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardı. Üç saat süren oturumda Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze’nin tamamen işgal edilmesine karşı çıkarak bunun ordu için bir tuzak olacağını savundu.

Başbakan Netanyahu ise daha kapsamlı bir işgal planında ısrarcı olurken, oğlu Yair Netanyahu’nun sosyal medya üzerinden Zamir’e yönelik ağır suçlamaları toplantıdaki gerilimi daha da tırmandırdı.

KABİNEDE ÇATLAK

İsrail’in güvenlik kabinesinde dün (Salı) yapılan üç saatlik toplantıda, Gazze Şeridi'ndeki savaşın genişletilmesine dair planlar hararetli tartışmalara yol açtı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Eyal Zamir, askeri operasyonun nasıl sürdürülebileceğine dair çeşitli senaryolar sundu.

Al Arabiya'ya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Filistin topraklarının tamamının işgal edilmesine yönelik planlara açıkça karşı çıktı. Bu tür bir kararın, "İsrail ordusu için bir tuzak olabileceğini" öne sürdü.

Zamir bunun yerine, Gazze’de aşamalı bir ilerleme ve baskı stratejisi önerdi. Hedef; Hamas üzerindeki baskıyı artırmak, ancak bu süreçte İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atmamak.

Öte yandan Başbakan Netanyahu, Deyr el-Belah, Gazze kenti ve merkezindeki mülteci kamplarının işgali dahil olmak üzere daha kapsamlı bir operasyonu savunmaya devam ediyor. İsrail’in şu anda Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 75’ini kontrol ettiği belirtiliyor.

OĞUL NETANYAHU'DAN 'DARBE' GÖNDERMESİ

Toplantıdaki bir diğer gerginlik unsuru ise, Netanyahu’nun, herhangi resmi bir görevi olmadığı bilinen oğlu Yair Netanyahu’nun X (eski adıyla Twitter) platformundaki paylaşımları oldu.

Yair Netanyahu, Eyal Zamir’i sert bir dille eleştirerek onu “Orta Amerika’daki muz cumhuriyetlerinde 1970’lerde yaşanabilecek türden bir askeri isyan ve darbe girişimi” ile suçladı.

Bu paylaşımlar, Netanyahu ile Zamir arasındaki fikir ayrılıklarını kamuoyuna da yansıttı.

Yair Netanyahu aynı paylaşımda, Zamir’i Genelkurmay Başkanlığı görevine önerdiği için Savunma Bakanı İsrael Katz’ı da sözünü ettiği 'darbe planının' sorumlularından biri olarak göstermişti.

Savunma Bakanı Katz, Yair Netanyahu’nun iddialarına doğrudan yanıt vererek, “Evet, yayınlandığı gibi Eyal Zamir’i Genelkurmay Başkanlığı için ben önerdim ve Başbakan ile hükümet bu önerimi onayladı” dedi.

KINAMAKTAN ÖTEYE GİDEMİYORLAR

Toplantıya dair sızan bilgilere göre, İsrail ordusu, güvenlik kabinesinin vereceği her türlü kararı uygulamaya hazır. Genişletilmiş operasyon planına dair nihai kararın, Perşembe günü yapılacak olan bir sonraki güvenlik kabinesi toplantısında alınması bekleniyor.

Öte yandan, Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Başkan Yardımcısı Hüseyin El-Şeyh, İsrail’in tüm Gazze Şeridi’ni işgal etme yönündeki tehditlerinin yeni katliamların habercisi olabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise 'tam işgal' kararının 'İsrail’e ait bir iç mesele' olduğunu öne sürerek yorum yapmaktan kaçındı.

Bu sırada Arap ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM düzeyindeki uyarılar giderek artıyor, fakat tepkiler 'kınamadan' öteye gidemiyor. Özellikle Gazze halkının yaşadığı ağır insani kriz, tüm dünyada endişeleri derinleştiriyor.